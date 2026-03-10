Ghedi | Echi di esistenze

"Echi di Esistenze": una serata di storie, emozioni e solidarietà Cultura e impegno sociale si incontrano venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20:30 all'Auditorium Bcc Agrobresciano di Piazza Roma, a Ghedi, dove andrà in scena "Echi di Esistenze", serata a ingresso libero e gratuito promossa dalla Fondazione Nadia Toffa Onlus e da Sguardo al Futuro Aps. L'appuntamento sarà anche l'occasione per presentare al pubblico il progetto "Armonia di Sorrisi", promosso dalla Fondazione Nadia Toffa Onlus e curato da Gloria Baresi, event manager della Fondazione. La campagna è finalizzata alla raccolta fondi per l'acquisto di strumenti medico-diagnostici ecoguidati destinati al reparto pediatrico di Auxologia Malattie Rare dell'ASST Spedali Civili di Brescia, con l'obiettivo di ridurre dolore e disagio nei piccoli pazienti sottoposti a esami invasivi.