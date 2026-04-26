La regione ha stanziato un contributo per interventi di messa in sicurezza di corsi d’acqua minori nelle frazioni di Sondrio. L’obiettivo è prevenire il rischio idrogeologico attraverso lavori su tratti di reticolo superficiale di proprietà comunale. Questi interventi riguardano porzioni di corsi d’acqua che attraversano aree residenziali e rurali, con l’intento di ridurre i pericoli legati a smottamenti e alluvioni.

Dalla Regione un contributo prezioso per realizzare alcuni importanti interventi nelle frazioni di Sondrio finalizzati a prevenire il rischio idrogeologico attraverso la messa in sicurezza di porzioni di reticolo minore, ovvero i corsi d’acqua superficiali di competenza comunale. Grazie ai 178mila euro ottenuti in seguito alla partecipazione a un apposito bando, l’Amministrazione potrà dare corso a una serie di opere selvicolturali e di ingegneria naturalistica e idraulica. Nel caso specifico, le criticità erano state evidenziate in seguito a sopralluoghi dei tecnici comunali e di segnalazioni da parte dei volontari della Protezione civile nelle frazioni di Mossini, Arquino, Ponchiera, Triangia, Sassella e Triasso: da qui l’impegno del Comune per programmare gli interventi e reperire le risorse per finanziarli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corsi d’acqua minori da mettere in sicurezza

How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide)

Notizie correlate

Sicurezza idraulica a Oriago, il Comune avvia interventi sui corsi d'acqua e l'allerta via smsLa giunta di Mira, in collaborazione con il Consorzio di bonifica, ha programmato alcune attività per ridurre il rischio di allagamenti come quelli...

Pini ai Fori Imperiali, ci sono 15 alberi da mettere in sicurezzaCosa ne sarà dei pini dei Fori Imperiali? Il terzo crollo in un mese ha reso la domanda di stringente attualità perché ha implicazioni sul piano...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Corsi d’acqua minori da mettere in sicurezza; Allerta meteo Gialla prorogata fino alle 12 di domani; Rio Garosso: cosa sapere sul corso d’acqua collegato al Sangone; Sicurezza idraulica: siglato il patto tra il Comune di Montalto di Castro e il Consorzio di bonifica Litorale Nord.

Corsi d’acqua minori da mettere in sicurezzaDalla Regione un contributo prezioso per realizzare alcuni importanti interventi nelle frazioni di Sondrio finalizzati a prevenire il ... ilgiorno.it

Piemonte, dalla Regione 3 milioni per i corsi d'acquaLa Regione Piemonte ha approvato un nuovo programma di interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale, finanziato con 3 milioni di euro di risorse proprie. L'obiettivo ... ansa.it

Invece di fare ste cavolate in strada , ti aspettiamo ai nostri corsi di wheelie machine , dove non ti Insegnamo ad impennare ma a gestire la tua moto ! Come al solito , dimmi la tua METTICI SEGUICI, CIAAAO!! Vuoi perfezionare la tua guida in moto Vuoi divert - facebook.com facebook

Il nuovo racconto di Stefano Corsi x.com