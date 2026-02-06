Pini ai Fori Imperiali ci sono 15 alberi da mettere in sicurezza

La paura di un nuovo crollo ai Fori Imperiali si fa strada tra cittadini e amministratori. Sono 15 pini che devono essere messi in sicurezza, dopo il terzo cedimento in meno di un mese. La questione ora riguarda non solo l’aspetto paesaggistico, ma anche la sicurezza pubblica. Le autorità stanno cercando soluzioni rapide per evitare altri incidenti e preservare il sito storico.

Cosa ne sarà dei pini dei Fori Imperiali? Il terzo crollo in un mese ha reso la domanda di stringente attualità perché ha implicazioni sul piano paesaggistico, agronomico e, aspetto tutt’altro che secondario, di sicurezza pubblica.Il sopralluogo degli agronomiPer comprendere quali siano le reali.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Fori Imperiali

Dopo il crollo di due pini a distanza di pochi giorni ai Fori Imperiali, il Comune di Roma ha avviato nuovi controlli sugli alberi presenti in zona.

A Roma, nell’area dei Fori Imperiali, sono stati avviati controlli straordinari su 50 pini dopo due crolli avvenuti nello stesso tratto in pochi giorni.

Ultime notizie su Fori Imperiali

