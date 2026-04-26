Corsa per Palazzo Gallone | in sei per un posto da sindaco 17 le liste totali

A Tricase si avvicinano le elezioni comunali con sei candidati sindaco in corsa e diciassette liste presentate. Oltre 250 persone sono state candidate come consigliere, formando un panorama politico articolato. La competizione si svolgerà nei prossimi mesi e rappresenta una sfida significativa per le forze in campo, che si confrontano con un numero di proposte e schieramenti superiore alla media di altri contesti simili.

TRICASE – Sei candidati sindaco, diciassette liste in campo, un esercito di oltre 250 aspiranti consiglieri: la corsa per Palazzo Gallone alle prossime amministrative ha numeri importanti e mostra, al di là di tutto, una pluralità di proposte che, va detto, in altre realtà non è così scontata.Ci.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate A Casarano in quattro per un posto da sindaco: sedici le liste presentateCASARANO - Quattro candidati sindaco, sedici liste in campo e più di duecento persone in campo per un posto da consigliere comunale: sono numeri... Claudio Pispero al cinema Aurora per avviare la corsa per Palazzo GalloneTRICASE – Claudio Pispero è pronto a presentare ufficialmente la propria candidatura a sindaco di Tricase: l’avvocato che è il nome scelto da... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Corsa per Palazzo Gallone: in sei per un posto da sindaco, 17 le liste totali; Amministrative a Tricase, M5S sceglie Chiuri. Errico chiarisce: Nessun passo indietro; Serve filo: i versi di Pina Petracca a Tricase. Corsa per Palazzo Gallone: in sei per un posto da sindaco, 17 le liste totaliIl sindaco uscente De Donno per il bis, ci sono Chiuri, Carità, Morciano, Pispero ed Errico a contendere la fascia tricolore. Depositate nella giornata di ieri le squadre con oltre 250 aspiranti consi ... lecceprima.it Claudio Pispero al cinema Aurora per avviare la corsa per Palazzo GalloneSi terrà sabato 18 aprile la presentazione ufficiale del candidato alla carica di sindaco di Fratelli d’Italia, pronto a dettare la linea programmatica della sua compagine per Tricase ... lecceprima.it L’evento “Carta o Pixel” sarà trasmesso in diretta Facebook. Se non puoi essere presente alle Scuderie di Palazzo Gallone, potrai comunque seguire tutti gli interventi in tempo reale. Mercoledì 22 aprile Ore 19:00 La diretta sarà disponibile sulla nostra - facebook.com facebook