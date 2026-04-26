A Casarano in quattro per un posto da sindaco | sedici le liste presentate

A Casarano, la corsa alle elezioni comunali coinvolge quattro candidati sindaco e sedici liste, con oltre duecento persone candidate come consigliere comunale. La campagna elettorale si sta intensificando nel centro pugliese, che si prepara a votare nelle prossime settimane. La partecipazione numerosa riflette l’interesse per le scelte amministrative della città, che si appresta a decidere il proprio futuro politico.

CASARANO - Quattro candidati sindaco, sedici liste in campo e più di duecento persone in campo per un posto da consigliere comunale: sono numeri impressionanti quelli che arrivano dalla competizione elettorale appena entrata nel vivo a Casarano, uno dei centri più importanti, che si recherà al.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Piteo la continuità, Fasano per la svolta. L’alternativa è Coronese, presentate sedici listeGALLIPOLI – Griglie chiuse e lo sprint finale è partito fin dalla giornata di ieri quando il candidato sindaco di Gallipoli Futura e del...

Comunali, presentate le liste Forza Italia e Cannizzaro sindaco: ecco i nomi dei candidatiQuesta mattina sono state depositate stamane le due liste direttamente riconducibili al candidato sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Dopo Torsello anche Panico ritira la candidatura: a Casarano è corsa a quattro; RALLY e FORMULA CHALLENGE/2026, Max Racing, giornata tricolore, con 15 equipaggi a Casarano e 4 drivers a Potenza; A Casarano si aprono le danze per la Coppa Rally di Zona ACI Sport 2026; Elezioni amministrative Casarano, liste e candidati: tutti i nomi.

Dopo Torsello anche Panico ritira la candidatura: a Casarano è corsa a quattroAltro passo indietro dopo quello dell’ex vicesindaco che ha trovato l’accordo con Nuzzo. Il consulente del lavoro spiega: Tempi non maturi. E intanto gli altri contendenti si preparano a presentare ... lecceprima.it

Elezioni amministrative Casarano, liste e candidati: tutti i nomiCon la consegna delle candidature è partita ufficialmente la corsa alle amministrative del 24 e 25 maggio a Casarano. In campo quattro ... msn.com

Un bruttissimo incidente auto - moto, all'uscita di una curva sulla strada che da Casarano porta verso Ugento, è costato la vita ad un uomo di 50 anni di Ruffano, dove gestiva una Macelleria/braceria. Il gallo - facebook.com facebook

Schianto tra moto e auto sulla Sp72 che collega Casarano a Ugento: muore il centauro 49enne FOTO x.com