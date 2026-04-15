Claudio Pispero al cinema Aurora per avviare la corsa per Palazzo Gallone
Sabato 18, presso il cinema Aurora, si terrà un incontro pubblico con Claudio Pispero, membro di Fratelli d’Italia, che annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Tricase. L’avvocato è il candidato scelto dal partito per le prossime elezioni amministrative di maggio, con l’obiettivo di ottenere il ruolo di primo cittadino nel municipio locale. L’iniziativa segna l’avvio della campagna elettorale per la corsa a Palazzo Gallone.
TRICASE – Claudio Pispero è pronto a presentare ufficialmente la propria candidatura a sindaco di Tricase: l’avvocato che è il nome scelto da Fratelli d’Italia per raggiungere lo scranno più alto di Palazzo Gallone, alle imminenti amministrative di maggio, terrà un incontro pubblico, sabato 18.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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