2mila navi in azione | la grande muraglia nel Mar Cinese Orientale

Un migliaio di pescherecci cinesi si sono radunati nel Mar Cinese Orientale, formando una vera e propria muraglia di barche. Sono circa 2.000, secondo le stime, e si sono concentrati vicino alla linea di confine tra Cina e Giappone. La presenza di così tante navi crea tensioni e fa pensare a una mossa di pressione nella disputa territoriale. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità di entrambi i paesi.

Un impressionante schieramento di circa 2.000 pescherecci cinesi ha creato una sorta di "muraglia galleggiante" nel Mar Cinese Orientale, vicino alla linea mediana contesa tra Cina e Giappone. Secondo analisi geospaziali, le imbarcazioni hanno formato barriere a forma di U lunghe oltre 470 chilometri e larghe circa 80 chilometri, come rilevato tra il 24 e il 26 dicembre dello scorso anno. Un evento simile era già avvenuto l'11 gennaio, con 1.500 navi che hanno occupato oltre 400 chilometri di acque contese. Gli analisti ritengono che i pescatori ordinari siano stati mobilitati come milizia marittima, guidati da veterani, per ostacolare la navigazione di altri vascelli e rafforzare implicitamente le rivendicazioni territoriali di Pechino sulle isole Senkaku, chiamate Diaoyu dai cinesi.

