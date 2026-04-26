Corsa in montagna | Davide Songini e Alessia Simonelli sono campioni regionali Allievi

A Val Brembilla, in provincia di Bergamo, si sono svolti i campionati regionali di corsa in montagna riservati agli Allievi e alle Allieve. Tra i partecipanti, si sono distinti due atleti, uno maschile e una femminile, che sono stati dichiarati campioni regionali nelle rispettive categorie. La manifestazione ha attirato il pubblico locale, che ha seguito con interesse le gare.

Val Brembilla, in provincia di Bergamo, applaude i campioni regionali Allievie di corsa in montagna. Nella mattinata di ieri, sabato 25 aprile il Trofeo Comune di Val Brembilla, gara valida anche quale terza prova di Coppa Lombardia giovanile, celebra Davide Songini (Gs Valgerola) e Alessia.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Settore giovanile - Il successo. Tau: "Allievi Elite» campioni regionali Tavola, festa per gli allievi under 17. Sono campioni provincialiIl pareggio a reti bianche maturato nello scontro diretto contro il Firenze Ovest, lo scorso fine settimana, si è rivelato ininfluente: il Tavola ha... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Corsa in montagna: Davide Songini e Alessia Simonelli sono campioni regionali Allievi; Montagna: Allievi e Master, Sabato di Regionali; Songini e Simonelli campioni regionali: Valtellina protagonista a Val Brembilla. Grande gara e grande prestazione di Davide Songini che trionfa salendo sul gradino più alto del podio nella gara di 3 km per la categoria Allievi, al trofeo Beppi Normanni, che si è svolto domenica 29 marzo a San Pellegrino Terme. In gara con Davide, anche - facebook.com facebook