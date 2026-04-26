Corsa in montagna | Davide Songini e Alessia Simonelli sono campioni regionali Allievi

Da sondriotoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Val Brembilla, in provincia di Bergamo, si sono svolti i campionati regionali di corsa in montagna riservati agli Allievi e alle Allieve. Tra i partecipanti, si sono distinti due atleti, uno maschile e una femminile, che sono stati dichiarati campioni regionali nelle rispettive categorie. La manifestazione ha attirato il pubblico locale, che ha seguito con interesse le gare.

Val Brembilla, in provincia di Bergamo, applaude i campioni regionali Allievie di corsa in montagna. Nella mattinata di ieri, sabato 25 aprile il Trofeo Comune di Val Brembilla, gara valida anche quale terza prova di Coppa Lombardia giovanile, celebra Davide Songini (Gs Valgerola) e Alessia.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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