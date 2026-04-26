A Firenze si è svolta la 32ª edizione di Corritalia, organizzata da Aics, con la presenza di numerosi partecipanti. La corsa si inserisce in un evento nazionale dedicato all’attività sportiva e alla promozione del territorio. Questa manifestazione, arrivata alla sua quarta edizione, è stata dedicata al ricordo di Marcello Marchioni. La gara si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo sia atleti che cittadini di diverse età.

Firenze, 26 aprile 2026 – È tornata a Firenze la 32ª edizione di Corritalia, appuntamento nazionale promosso da Aics che continua a coniugare attività sportiva, valorizzazione del territorio e partecipazione diffusa. Il cuore della manifestazione è stato ancora una volta il campo sportivo dell’Assi Giglio Rosso, punto di partenza e arrivo di una giornata che ha riportato i podisti sulle colline più rappresentative della città. All’interno del programma ha preso forma la “Corsa di Giramonte – Corri nei luoghi di Galileo Galilei”, un percorso inedito che ha attraversato scenari di forte richiamo storico e paesaggistico. Le strade di Pian dei Giullari e Arcetri hanno accompagnato i partecipanti lungo circa 12 chilometri di gara competitiva e non competitiva, con un tracciato capace di alternare impegno atletico e suggestione ambientale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corsa di Giramonte, nel ricordo di Marcello Marchioni

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