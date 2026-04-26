Corsa di Giramonte nel ricordo di Marcello Marchioni

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze si è svolta la 32ª edizione di Corritalia, organizzata da Aics, con la presenza di numerosi partecipanti. La corsa si inserisce in un evento nazionale dedicato all’attività sportiva e alla promozione del territorio. Questa manifestazione, arrivata alla sua quarta edizione, è stata dedicata al ricordo di Marcello Marchioni. La gara si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo sia atleti che cittadini di diverse età.

Firenze, 26 aprile 2026 – È tornata a Firenze la 32ª edizione di Corritalia, appuntamento nazionale promosso da Aics che continua a coniugare attività sportiva, valorizzazione del territorio e partecipazione diffusa. Il cuore della manifestazione è stato ancora una volta il campo sportivo dell’Assi Giglio Rosso, punto di partenza e arrivo di una giornata che ha riportato i podisti sulle colline più rappresentative della città. All’interno del programma ha preso forma la “Corsa di Giramonte – Corri nei luoghi di Galileo Galilei”, un percorso inedito che ha attraversato scenari di forte richiamo storico e paesaggistico. Le strade di Pian dei Giullari e Arcetri hanno accompagnato i partecipanti lungo circa 12 chilometri di gara competitiva e non competitiva, con un tracciato capace di alternare impegno atletico e suggestione ambientale.🔗 Leggi su Lanazione.it

corsa di giramonte nel ricordo di marcello marchioni
© Lanazione.it - Corsa di Giramonte, nel ricordo di Marcello Marchioni

Notizie correlate

Il mondo dello sport fiorentino piange la scomparsa di Marcello MarchioniFIRENZE – È scomparso stamattina (24 aprile), in modo improvviso e del tutto inaspettato, Marcello Marchioni, presidente dell’Assi Giglio Rosso, già...

E’ morto Marcello Marchioni, una vita per lo sportFirenze, 24 aprile 2026 – Grave lutto per lo sport fiorentino (e non solo): è morto Marcello Marchioni.

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: L'Aics rilancia CorrItalia, con un pensiero a Galileo; L' Aics rilancia CorrItalia con un pensiero a Galileo.

corsa di giramonte corsa di giramonte nelCorsa di Giramonte, nel ricordo di Marcello MarchioniPer la 32esima edizione di CorrItalia, l’evento Aics, una manifestazione podistica nel cuore dell’Assi Giglio Rosso ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.