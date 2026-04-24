Il mondo dello sport fiorentino piange la scomparsa di Marcello Marchioni

Il mondo dello sport fiorentino si trova a dover affrontare la perdita di Marcello Marchioni, scomparso questa mattina in modo improvviso. Marchioni era presidente dell’Assi Giglio Rosso e aveva ricoperto ruoli di rilievo in diverse istituzioni sportive, tra cui la giunta nazionale del Coni. La sua scomparsa lascia un vuoto tra coloro che lo conoscevano e lavoravano con lui nel settore sportivo locale e nazionale.

FIRENZE – È scomparso stamattina (24 aprile), in modo improvviso e del tutto inaspettato, Marcello Marchioni, presidente dell’ Assi Giglio Rosso, già membro della giunta nazionale del Coni oltre a ricoprire e ad aver ricoperto ruoli apicali in tantissime realtà e istituzioni sportive. Un nome, il suo, che a Firenze e nello sport italiano non passava certo inosservato. Oltre agli incarichi in società ed istituzioni sportive, Marchioni era un uomo di scuola, dirigente, studioso, memoria viva di un modo di intendere lo sport fatto di cultura, competenza e presenza quotidiana. Non solo incarichi, non solo titoli, ma un legame a doppio filo con più dimensioni dello sport italiano: la scuola, l’atletica, la formazione dei dirigenti, la storia sportiva, il management, le società di base e le istituzioni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il mondo dello sport fiorentino piange la scomparsa di Marcello Marchioni Notizie correlate E’ morto Marcello Marchioni, una vita per lo sportFirenze, 24 aprile 2026 – Grave lutto per lo sport fiorentino (e non solo): è morto Marcello Marchioni. Il mondo dello sport (e non solo) valtellinese piange Habib ZallouzLutto nel mondo dello sport valtellinese per la scomparsa di Habib Zallouz, storico dirigente del Sondrio calcio. Approfondimenti e contenuti Mondo dello Sport in lutto: muore Marcello MarchioniDirigente sportivo di lungo corso, Marchioni, 83 anni, era membro del Consiglio nazionale del CONI e presidente del CESEFAS ... gonews.it Morto a 83 anni Marcello Marchioni, sport in luttoIl mondo dello sport italiano piange la scomparsa improvvisa, avvenuta nella notte, del dirigente sportivo Marcello Marchioni, membro del Consiglio Nazionale del CONI, nonché Presidente del CESEFAS – ... nove.firenze.it