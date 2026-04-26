Corsa a cinque a San Giovanni Rotondo | il PD diviso in due il centrodestra senza Lega Udc e Prc soli

A San Giovanni Rotondo, in vista delle elezioni comunali del 24 maggio, sono cinque i candidati alla carica di sindaco. Il Partito Democratico si presenta diviso in due liste diverse, mentre il centrodestra non vede presenti Lega, Udc e Prc, che si sono presentati da soli. La campagna elettorale si concentra sulla corsa per ottenere il voto dei cittadini della città di San Pio, dopo l’esperienza amministrativa precedente.

A San Giovanni Rotondo, in vista delle Amministrative del 24 maggio, sono cinque i candidati sindaco scesi in campo per provare a conquistare il diritto a indossare la fascia tricolore per i successivi cinque anni, o almeno è questo che sperano i cittadini della città di San Pio dopo l'esperienza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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