Prato Centrodestra Diviso | Forza Italia Lega e Udc Spingono per un Candidato Comune Fratelli d’Italia Assente

A Prato, il centrodestra si divide perché Forza Italia, Lega e Udc vogliono un candidato unico, mentre Fratelli d’Italia non partecipa alla discussione. La questione si sblocca mentre i partiti si incontrano frequentemente per concordare una scelta condivisa, lasciando i cittadini senza un volto chiaro per le prossime amministrative.

Centrodestra Pratese al Bivio: Forza Italia, Lega e Udc Accelerano sulla Scelta del Sindaco. Prato è al centro di una fase cruciale della campagna elettorale. Forza Italia, Lega e Udc hanno formalizzato una richiesta di accelerare la definizione di un candidato sindaco all’interno del centrodestra, escludendo di fatto l’opzione di un esponente civico. La decisione, presa in vista delle prossime amministrative, mira a presentare un fronte unito dopo il periodo di commissariamento del Comune. La stretta imposta dai tre partiti rappresenta una svolta nella strategia del centrodestra pratese. L’assenza della firma di Fratelli d’Italia sul documento congiunto sottolinea una possibile divergenza interna, aprendo scenari di negoziato complessi nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gallipoli si avvicina alle elezioni del 2026 con il centrodestra diviso e una sfida aperta tra i candidati.

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un aumento di Fratelli d’Italia, che si attesta al 28,4%.

