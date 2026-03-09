San Giovanni Rotondo la Lega fuori dalla coalizione di centrodestra Cera | Rifugio dei fallimenti politici

La Lega ha deciso di uscire dalla coalizione di centrodestra a San Giovanni Rotondo. Cera ha commentato dicendo che la città non può diventare il rifugio dei fallimenti politici. La decisione è stata comunicata in seguito a tensioni tra i partiti coinvolti nel processo elettorale locale. La situazione ha portato a un cambio di alleanze e a un aggiornamento sulla situazione politica in città.

La nascita della coalizione “Progetto Futuro” a sostegno della candidatura a Sindaco di Floriana Natale pone una questione politica seria che il centrodestra non può fingere di non vedere. “Il problema è semplice – evidenzia Napoleone Cera, vicecommissario regionale della Lega Puglia -. Dentro questa coalizione siedono forze politiche che fino a ieri hanno governato la città insieme al Movimento 5 Stelle, contribuendo a una stagione amministrativa talmente fallimentare da portare San Giovanni Rotondo al commissariamento”. “Ma i cittadini non hanno la memoria corta – sottolinea Cera -. Non si può cambiare insegna politica dalla sera alla mattina e pensare che tutto venga dimenticato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - San Giovanni Rotondo, la Lega fuori dalla coalizione di centrodestra. Cera: “Rifugio dei fallimenti politici” Leggi anche: Lega e Udc fuori dal centrodestra sangiovannese, Natale candidata sindaca ma Cera boccia la coalizione Incidente stradale a San Giovanni Rotondo: auto esce fuori strada e si ribalta sulla SP 45bisÈ successo intorno alle 7 di oggi, mercoledì 17 dicembre, lungo la SP45bis che collega Foggia alla città di San Pio. Una raccolta di contenuti su San Giovanni Rotondo. Temi più discussi: Referendum costituzionale 22 e 23 marzo 2026: aperture straordinarie dell'ufficio elettorale; A San Giovanni Rotondo un albero per la salute mentale - FoggiaToday; San Giovanni Rotondo: con la Coalizione Progressista si prepara il campo largo; Torna a San Giovanni Rotondo il workshop Come realizzare video per i social. FLORIANA NATALE San Giovanni Rotondo, ecco Progetto futuro. Candidata sindaco è Floriana NataleSan Giovanni Rotondo, ecco Progetto futuro. Candidata sindaco è Floriana Natale - San Giovanni Rotondo, ecco Progetto futuro. Candidata sindaco è Floriana Natale ... statoquotidiano.it Nasce Progetto Futuro a sostegno di Floriana Natale candidata Sindaco di San Giovanni RotondoNasce Progetto Futuro a sostegno di Floriana Natale candidata Sindaco di San Giovanni Rotondo Si è ufficialmente costituita la coalizione Progetto ... ilsipontino.net FLORIANA NATALE CANDIDATA SINDACA A San Giovanni Rotondo - facebook.com facebook