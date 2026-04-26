2026-04-26 11:23:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Il nuovo Gila, forse il nuovo Romagnoli. Caccia grossa per la Lazio in caso di doppia partenza. Cloni non ne esistono a prezzi bassi, dunque bisognerebbe inventarsi qualcosa per sostituirli. Il mercato a saldo zero, se sarà questa la sentenza di maggio, costringerà la Lazio a vendere per acquistare, un doppio coefficiente di difficoltà per operare e riavviare il progetto. Triplo se si pensa alle caratteristiche utili. Con Sarri ancora in panchina sarà necessario un compromesso con l’allenatore per evitare teatrini. Quattro centrali su sei, tranne Provstgaard, sono in scadenza nel 2027: Gila, Romagnoli, Patric e Gigot.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La Lazio studia Dominguez: la richiesta è di dieci milioni

ll Profeta Hernanes su Sarri L'allenatore della Lazio sofferente per la questione mercato

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