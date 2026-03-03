Corriere dello Sport | Napoli Conte studia la svolta | ritorno dei big e ipotesi 3-5-2

Il Napoli si appresta a cambiare formazione sotto la guida di un nuovo allenatore. Si parla di un possibile ritorno di alcuni giocatori chiave e di una possibile modifica del modulo tattico, con l’ipotesi di un 3-5-2. La squadra lavora per adattarsi alle nuove strategie, mentre il tecnico valuta le opzioni più adatte per la prossima stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli è pronto a cambiare ancora pelle. Per la terza volta in stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la svolta tattica risale al 22 novembre, all’indomani del tonfo di Bologna e alla vigilia della sfida con l’Atalanta: archiviato definitivamente il progetto dei Fab Four – già compromesso il 25 ottobre con l’infortunio di De Bruyne – Conte virò con decisione sul 3-4-2-1. Una scelta figlia delle difficoltà e delle emergenze, dagli schiaffi del Dall’Ara fino allo stop di Anguissa rimediato in nazionale con il Camerun. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

