Corriere dello Sport – Bologna non solo Joao Mario Dominguez in bilico ipotesi Noslin

Il Bologna ha portato a casa João Mario, ma non è tutto. La trattativa con la Juventus si conclude con uno scambio tra l’esterno portoghese e Emil Holm. João Mario è arrivato a Casteldebole ieri pomeriggio, proveniente da Parma, dove la Juventus era in ritiro da qualche giorno. La società emiliana sta valutando anche altre opzioni, come Noslin, mentre il futuro di Dominguez resta in bilico. I tifosi attendono aggiornamenti sui prossimi movimenti di mercato.

2026-02-02 09:32:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: João Mario è arrivato a Ca steldebole attorno alle 16 di ieri da Parma (dove la Juventus era in ritiro da sabato sera), dopo che nella tarda mattinata il Bologna e la società bianconera avevano raggiunto l’intesa per lo scambio tra l’esterno di difesa portoghese ed Emil Holm. Che ha raggiunto Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre João Mario è stato rilevato dal club rossoblù in prestito secco. Domanda: per quale motivo il Bologna ha fatto questa scelta, tenuto conto come alla fine lo svedese fosse sempre stato nei piani di Vincenzo Italiano? La risposta è semplice: Holm non ha mai nascosto la sua scontentezza (e vai a sapere perché) e più di una volta addirittura dall’estate passata ha chiesto alla società di essere ceduto di fronte a una opportunità importante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

