Venerdì sera, Fabrizio Corona è arrivato a Rimini, attirando l’attenzione di numerosi presenti. Prima dell’evento, circolavano voci e smentite che si sono susseguite nel corso della giornata. Sul posto, Corona si è scattato numerosi selfie, ha scambiato abbracci e strette di mano con i fan. La presenza dell’ex paparazzo ha suscitato entusiasmo tra i partecipanti, creando un clima di attesa e curiosità.

Rumors, smentite e il febbrile chiacchiericcio che lo precedeva come un’ombra. Alla fine, però, venerdì sera Fabrizio Corona è sbarcato a Rimini. L’ex re dei paparazzi si è presentato in Riviera con un look fedele al copione: occhiali da sole a sfidare il buio e, calato sul viso, il cappellino di ‘Falsissimo’, manifesto del suo discusso format Youtube. La serata di Corona è iniziata nel cuore del borgo San Giuliano, al Madame, dove ad attenderlo c’era una vera e propria folla di curiosi, giovani e non solo. Corona non si è tirato indietro: è passato dietro il bancone del bar, ha preparato drink e si è prestato a una pioggia di selfie, gestendo il locale da protagonista e restando a stretto contatto con il pubblico per tutta la durata della prima tappa riminese, tra abbracci e strette di mano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corona star della notte riminese tra selfie, abbracci e strette di mano

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