Il silenzio e gli abbracci La notte di Stefania tra delusione e orgoglio

Durante lo spoglio delle schede elettorali, l’atmosfera nel quartier generale del Pd e della candidata Stefania Nesi è di tensione. Il silenzio è rotto esclusivamente dal suono dei telefoni che confermano il vantaggio di Capecchi. Stefania Nesi si trova tra la delusione per i risultati e l’orgoglio per l’impegno dimostrato, mentre gli abbracci tra i presenti testimoniano un senso di solidarietà.

PISTOIA L’aria nel quartier generale del Pd e di Stefania Nesi non è di resa. Durante lo spoglio, il silenzio assordante è interrotto solo dal ticchettio dei telefoni che confermano il vantaggio di Capecchi. Quando la sconfitta diventa realtà, la delusione emerge sui volti dei volontari, rimasti calmi e già proiettati, nei discorsi, alle liste da preparare per le amministrative del prossimo mese. Dika e Fratoni seguono lo spoglio, mentre fuori tanti giovani appaiono feriti: non solo dai numeri, ma dall’establishment reo, a quanto si percepisce, di non aver sostenuto la candidata del proprio partito, quando si stavano ricucendo strappi antichi e si cercava di portare avanti il rinnovamento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il silenzio e gli abbracci . La notte di Stefania tra delusione e orgoglio Paura a Dubai: il racconto di Stefania Quattrini, la jesina bloccata tra missili e silenzioDUBAI - Un risveglio nel terrore, lontano da casa, in quello che fino a ieri era considerato un porto sicuro. Bryan Negro rompe tibia e perone a un avversario in modo orribile: la rissa finisce tra gli abbracciTremenda entrata di Brian Negro sul povero Arroyo che ha rimediato un infortunio gravissimo.