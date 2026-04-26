La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro il Milan. L'allenatore ha recuperato tre calciatori, mentre resta in sospeso la decisione su Yildiz e Thuram. La squadra si prepara ad affrontare la sfida valida per il campionato di Serie A, con la possibilità di includere o meno gli attaccanti nella lista dei convocati. La partita si terrà tra pochi giorni, e la formazione sarà comunicata ufficialmente prima del fischio d'inizio.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari.» Juventus Women Roma 0-1: Dragoni quasi per lo scudetto. Terzo posto in bilico Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17. Chi sarà il nuovo responsabile del vivaio New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Roberto Trapani esce allo scoperto: «Io alla Juve? Al Genoa sto bene.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Milan: Spalletti ne recupera 3. La decisione finale su Yildiz e Thuram

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