Convocati Juve per il Sassuolo | la decisione di Spalletti su Vlahovic e Thuram

La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro il Sassuolo, con la decisione del tecnico Spalletti di includere Vlahovic e Thuram nell'elenco. La sfida si svolgerà questa sera, e la formazione ufficiale sarà comunicata prima del calcio d'inizio. La squadra si prepara a scendere in campo con queste scelte, in vista dell'incontro con i neroverdi.

in vista del match di questa sera coi neroverdi. Il clima in casa Juventus si rasserena improvvisamente in vista della sfida contro il Sassuolo. La notizia più attesa è finalmente ufficiale: Dusan Vlahovic torna regolarmente nell’elenco dei convocati di Luciano Spalletti. Per il bomber serbo si tratta della fine di un vero e proprio calvario iniziato lo scorso novembre, quando un grave infortunio all’adduttore sinistro — una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea — lo aveva costretto all’operazione chirurgica a Londra.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Sassuolo: la decisione di Spalletti su Vlahovic e Thuram Articoli correlati Leggi anche: Convocati Juve per il Sassuolo: la decisione di Spalletti su Conceicao e Kelly Convocati Juve per l’Inter: la decisione di Spalletti su Thuram. McKennie e Conceicao regolarmente in lista. L’elenco ufficiale per il Derby d’ItaliaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Spalletti prima di Juve-Sassuolo: “Le scelte decidono le partite” | Vlahovic, Thuram e formazione Contenuti e approfondimenti su Convocati Juve Temi più discussi: Juve, i convocati per Udine: le decisioni ufficiali su Vlahovic e Milik; Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A; È stato scongelato: Milik, il grande ritorno. Convocati Udinese-Juve: la scelta su Vlahovic; Juve, niente Udinese per Vlahovic: la convocazione salta all'ultimo. Juventus, convocati: Vlahovic c'è! La scelta su ZhegrovaDusan Vlahovic è stato convocato da Luciano Spalletti per match di questa sera all'Allianz Stadium fra la Juventus e il Sassuolo, gara valevole per la 30esima giornata di Serie A e in programma alle ... calciomercato.com Juve, il rientro di Vlahovic può slittare ancora: il dubbio di Spalletti in vista del SassuoloTORINO - Il dolorino in allenamento, che fastidio! La colonna sonora la offre Ditonellapiaga, la strofa inedita la scrive Dusan Vlahovic. L’improbabile featuring descrive la situazione dell’attaccante ... msn.com I convocati di Spalletti per Juve Sassuolo La decisione su Vlahovic e Thuram facebook #ItaliaU21, i convocati di #Baldini: la prima di #Ahanor e un gioiello #Juve, la lista x.com