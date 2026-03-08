Convegno nazionale sui tesori paleolitici di Grotta Paglicci bene dell’umanità

Il 30 maggio 2026 si svolge a Rignano Garganico un convegno nazionale dedicato ai tesori paleolitici di Grotta Paglicci, riconosciuta come un bene dell’umanità. L’evento riunisce archeologi, ricercatori e studiosi che discutono delle scoperte fatte nella grotta e della loro importanza storica. La giornata si concentra sulla presentazione di nuovi studi e sull’analisi dei reperti più significativi trovati nell’area.

Il 30 maggio 2026, Rignano Garganico (FG) tornerà a essere l'ombelico del mondo preistorico. Con il Convegno Nazionale "Grotta Paglicci – Bene dell'Umanità", si apre ufficialmente una nuova stagione di rilancio per uno dei siti archeologici più importanti d'Europa. "Con l'apporto della Pubblica Amministrazione di Rignano Garganico e degli Enti pubblici e privati territoriali possiamo tornare a parlare prepotentemente di Grotta Paglicci, un bene che deve essere assolutamente riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità.