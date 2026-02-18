Il segreto di Grotta Paglicci | un sistema ipogeo ' top secret' che potrebbe riscrivere la Preistoria

Gli archeologi hanno scoperto che sotto la Grotta Paglicci, un sito preistorico famoso per le pitture rupestri e le sepolture, si nasconde un complesso sistema ipogeo ancora in gran parte inesplorato. Questa rete di passaggi sotterranei si estende sotto il promontorio garganico, collegando diversi ambienti nascosti tra le rocce. La scoperta potrebbe cambiare le nostre conoscenze sulla vita dei nostri antenati e il modo in cui si spostavano tra le diverse aree di insediamento preistorico.

È questa l'ipotesi che prende sempre più corpo tra gli studiosi che, da decenni ormai, studiano il sito preistorico di Rignano Garganico. Tutto ebbe inizio con le intuizioni di un gigante dell’archeologia italiana, il professor Arturo Palma Di Cesnola. Insieme alla sua equipe dell’Università di Siena, Di Cesnola comprese subito che ciò che stavano scavando era solo la punta di un iceberg. Sotto i piedi degli archeologi si snodava un labirinto di camminamenti, anfratti e cavità secondarie che sembravano non finire mai. Perché, allora, non ne abbiamo sentito parlare prima? La risposta risiede in un archivio rimasto per anni “sotto chiave”, quello di Tonino Del Vecchio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Grotta Paglicci verso l’Unesco: il Gargano scrive la storia del Paleolitico mondialeGrotta Paglicci, sito di rilevanza archeologica nel Gargano, si avvia verso il riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Leggi anche: Grotte della Puglia Preistorica patrimonio Unesco, avviato l'iter: in lizza anche Grotta Paglicci e Pirro Nord

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.