Convegno di Forza Nuova al circolo Acli diocesi e parrocchia si smarcano | Nessuna autorizzazione è stata data

Da forlitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un convegno organizzato da Forza Nuova si è svolto recentemente in un locale gestito dal circolo Acli di Rocca delle Caminate. La diocesi e la parrocchia di zona hanno dichiarato di non aver dato alcuna autorizzazione per l’evento. Le polemiche si sono concentrate sui territori di Predappio e Meldola, dove sono nate diverse reazioni. L’evento si è svolto senza il coinvolgimento diretto delle istituzioni religiose, che hanno precisato di non aver approvato la riunione.

Strascichi polemici sul convegno di Forza Nuova, interessati i territori di Predappio e Meldola, alla fine il convegno si è svolto in uno spazio dedicato alla ristorazione gestito dal circolo Acli di Rocca delle Caminate. “Nessuna autorizzazione da parte della diocesi di Forlì-Bertinoro e della.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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