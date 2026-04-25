Convegno di Forza Nuova al circolo Acli diocesi e parrocchia si smarcano | Nessuna autorizzazione è stata data

Un convegno organizzato da Forza Nuova si è svolto recentemente in un locale gestito dal circolo Acli di Rocca delle Caminate. La diocesi e la parrocchia di zona hanno dichiarato di non aver dato alcuna autorizzazione per l’evento. Le polemiche si sono concentrate sui territori di Predappio e Meldola, dove sono nate diverse reazioni. L’evento si è svolto senza il coinvolgimento diretto delle istituzioni religiose, che hanno precisato di non aver approvato la riunione.

Strascichi polemici sul convegno di Forza Nuova, interessati i territori di Predappio e Meldola, alla fine il convegno si è svolto in uno spazio dedicato alla ristorazione gestito dal circolo Acli di Rocca delle Caminate. “Nessuna autorizzazione da parte della diocesi di Forlì-Bertinoro e della.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Forza Nuova, area interdetta dalla Polizia: il convegno di Fiore 'trasloca' in luogo privato a Meldola. Nessuna criticitàConvegno sì o convegno no? C'era grande curiosità sull'iniziativa annunciata proprio il 25 aprile a Predappio da Roberto Fiore, leader nazionale di...

«Al convegno K2B non è stata invitata alcuna forza politica e la scelta della Cgil è stata determinata dal criterio della maggiore rappresentatività»Arezzo, 14 marzo 2026 – «Al convegno K2B non è stata invitata alcuna forza politica e la scelta della Cgil è stata determinata dal criterio della...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La Prefettura vieta il convegno sulla fine dell’antifascismo organizzato da Forza Nuova il 25 aprile a Predappio; Il 25 aprile e l’ignobile convegno di Forza Nuova a Predappio; Predappio, sfregio al 25 aprile: Forza Nuova organizza il convegno La fine dell’antifascismo; Non si farà la manifestazione di Forza Nuova prevista il 25 aprile.

25 aprile a Predappio, la Prefettura vieta il convegno di Forza Nuova La fine dell’anti-fascismoIl giorno dopo, sempre a Predappio, come ogni anno si svolge il corteo dei nostalgici che commemora la morte di Mussolini ... blitzquotidiano.it

Predappio, Forza Nuova e Fiore non demordono: «Il convegno sulla fine dell'antifascismo del 25 aprile ci sarà. E il 26 andremo sulla tomba di Mussolini»Dopo l’annuncio della Prefettura di Forlì che aveva comunicato la decisione del comitato di ordine e sicurezza provinciale di vietare l’evento «La fine dell’antifascismo» in uno stabilimento abbandona ... corrieredibologna.corriere.it

Il convegno di Forza Nuova nei pressi di Predappio si sta svolgendo, inizialmente vietato nella cittadina dove è nato Mussolini, Roberto Fiore ha portato "i suoi" a Rocca delle Caminate - facebook.com facebook

Il convegno di Forza Nuova nei pressi di Predappio si sta svolgendo, inizialmente vietato nella cittadina dove è nato Mussolini, Roberto Fiore ha portato "i suoi" a Rocca delle Caminate x.com