Contromano per 500 metri a Pescate | Sarà sanzionato

Nella serata del 25 aprile, un’auto ha percorso contromano per circa 500 metri lungo via Roma a Pescate, partendo dalla rotonda del Terzo Ponte fino a quella dell’Ulivo. Durante il tratto, il veicolo ha zigzagato tra le auto in transito, con i clacson che si sono fatti sentire. Le forze dell’ordine hanno annunciato che l’automobilista sarà sottoposto a una sanzione amministrativa.

La sera del 25 aprile un automobilista ha percorso contromano l'intera via Roma a Pescate. Ha viaggiato dalla rotonda del Terzo Ponte fino alla rotonda dell'ulivo per oltre mezzo chilometro, zigzagando tra i clacson delle auto in arrivo. A incrociarlo, di ritorno da una passeggiata col cane.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Tre sub: sfida estrema sotto il ghiaccio a 2.500 metriUna sfida estrema attende tre professionisti nel cuore delle Dolomiti, dove il lago d'Antermoia si trasforma in un ambiente lunare e magico. Incendio a Frisanco, brucia un'area di 3.500 metri quadriSi è spento dopo molte ore, nella mattina di Pasqua, l'incendio boschivo divampato il 4 aprile pomeriggio nel comune di Frisanco.