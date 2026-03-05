Tre sub | sfida estrema sotto il ghiaccio a 2.500 metri

Tre sub professionisti si preparano a affrontare un’immersione sotto il ghiaccio nel lago d’Antermoia, situato a 2.500 metri di altezza nelle Dolomiti. L’evento si svolge in un ambiente che appare quasi surreale, con acque fredde e una superficie ghiacciata che rende la sfida particolarmente difficile. L’immersione rappresenta un test di resistenza e tecnica per gli esperti coinvolti.

Una sfida estrema attende tre professionisti nel cuore delle Dolomiti, dove il lago d'Antermoia si trasforma in un ambiente lunare e magico. Tra sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, Davide Bubani, Andrea Masironi e Michele La Rosa si preparano a compiere un'impresa mai tentata prima con queste modalità: un'immersione subacquea sotto il ghiaccio di un lago alpino a 2.500 metri di quota. L'obiettivo non è solo sportivo ma anche scientifico, poiché il team STH intende recuperare campioni dal fondale per future analisi, sfruttando l'inverno rigido come scenario unico. L'impresa richiederà una logistica complessa, affidandosi alla motoslitta fino al rifugio Micheluzzi per poi procedere in totale autonomia verso la meta finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

