I carabinieri di Vergato hanno installato un braccialetto elettronico su un uomo di 60 anni, accusato di stalkings e maltrattamenti. L’uomo deve rispettare un divieto di avvicinamento alla vittima, previsto dal provvedimento giudiziario. Questo intervento si inserisce in un procedimento legale volto a contrastare comportamenti ossessivi e aggressivi nei confronti della persona coinvolta. Il dispositivo monitora costantemente i movimenti dell’indagato, che non può avvicinarsi alla vittima.

? Cosa sapere Carabinieri di Vergato applicano il braccialetto elettronico a un uomo di 60 anni.. L'indagato per maltrattamenti e stalking deve rispettare il divieto di avvicinamento alla vittima.. I carabinieri della compagnia di Vergato hanno disposto un provvedimento cautelare per un uomo di 60 anni, accusato di aver esercitato stalking e maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. Il caso, emerso dopo la denuncia presentata dalla donna, delinea un quadro di controllo ossessivo e violenza fisica che ha colpito la vittima. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sessantenne non si limitava a insultarla o a minacciarla, ma monitorava costantemente le sue comunicazioni private, controllando lo smartphone della donna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Controllo ossessivo e aggressione: braccialetto per lo stalker

Notizie correlate

Stalking e sequestro a Cremona: condannato lo stalker ossessivoUn tribunale ha inflitto una condanna di tre anni e sei mesi di reclusione a un trentaduenne, identificato come Marco, per una serie di crimini...

Gira senza "braccialetto", arrestato lo stalker di NovellaraNovellara (Reggio Emilia), 24 marzo 2026 – E’ stato arrestato lo stalker seriale, l’uomo di 55 anni, di Novellara, che da qualche tempo veniva...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Picchia e stupra la compagna tentando di imporle la Sharia: arrestato. Cisint: Per chi si macchia di crimini così violenti c'è solo una soluzione: remigrazione; Giulianova, maltrattamenti e minacce alla compagna: condannato a 2 anni e 2 mesi; Buongiorno24 del 20 Aprile 2026.

Sedava la moglie per controllarle il telefono, medico condannatoUna relazione caratterizzata, secondo l’accusa, da controllo ossessivo, pressioni psicologiche, umiliazioni e aggressioni fisiche. È il quadro ricostruito nel processo che ha portato alla condanna di ... blitzquotidiano.it

Ti stai fissando sugli inestetismi… quando in realtà il punto è un altro: poca massa muscolare + grasso alto. La paura è sempre quella: “Se mangio di più o alzo i pesi… ingrasso.” E quindi continui con cardio, calorie basse, controllo ossessivo della bilancia. Ri - facebook.com facebook