Il caso Cerignola in Prefettura | chiesti servizi straordinari di controllo e pattuglie nelle aree più sensibili

In città si stanno pianificando interventi di controllo più frequenti nelle zone considerate a rischio. La Prefettura ha riunito oggi il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica su richiesta delle autorità locali. L’obiettivo è organizzare servizi straordinari e pattuglie per migliorare la sicurezza nelle aree più sensibili della città. La riunione si è svolta nel pomeriggio e ha coinvolto diversi rappresentanti istituzionali.

Su richiesta del sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dell'amministrazione comunale, la Prefettura di Foggia ha convocato per oggi pomeriggio il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con l'obiettivo di affrontare in maniera strutturata e condivisa il tema del rafforzamento dei presidi.