Maxi controlli a Monza identificate 140 persone | 2 veicoli sequestrati

Durante la giornata di Pasquetta, le forze di polizia di Monza e Brianza hanno condotto controlli straordinari coinvolgendo polizia di stato, ferroviaria e locale. Complessivamente sono state identificate 140 persone e sono stati sequestrati due veicoli. L'operazione ha visto un intervento congiunto delle diverse forze di sicurezza presenti sul territorio.

Una Pasquetta di controlli straordinari per gli agenti della questura di Monza e Brianza con un intervento congiunto di polizia di stato, ferroviaria e locale.L’attività dei poliziotti si è svolta sia nella fascia mattutina sia in quella pomeridiana con 20 operatori complessivi, suddivisi nei due turni operativi e tramite posti di controllo, vigilanza e passaggi nelle zone sensibili. I servizi si sono concentrati nel centro cittadino, nei pressi della stazione ferroviaria, nei luoghi di aggregazione giovanile e all’interno del Parco di Monza.Ben 140 le persone identificate, di cui 20 risultate con precedenti di polizia, mentre i veicoli controllati sono stati 51 veicoli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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