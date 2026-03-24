Roma | controlli ad Ardea identificate 67 persone sei denunce

A Ardea, nel territorio di Roma, sono stati effettuati controlli che hanno portato all’identificazione di 67 persone. Sei di queste sono state denunciate all’autorità competente. Durante le operazioni sono stati ispezionati 41 veicoli e un esercizio commerciale. Le forze dell’ordine hanno proceduto a verifiche e controlli nelle aree interessate.

Identificate 67 persone, di cui sei sono state denunciate, ispezionati 41 veicoli e un esercizio commerciale. Questo il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri della compagnia di Anzio nel territorio del Comune di Ardea, in provincia di Roma. Le operazioni, svolte in sinergia con il personale tecnico di Enel, avevano come obiettivo principale quello di elevare il livello di sicurezza e contrastare le condotte illecite, tra cui l’evasione dalle misure restrittive e il furto aggravato di energia elettrica. Detenzioni e Denunce per Furto di Energia Elettrica. In particolare, è stata accertata la violazione degli obblighi inerenti alla misura cautelare degli arresti domiciliari da parte di un uomo di 61 anni, residente ad Ardea, il quale era sottoposto a controllo tramite braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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