Controlli a tappeto sul territorio Raffica di denunce e sanzioni

Da ilrestodelcarlino.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra venerdì e sabato, i carabinieri della Compagnia di Copparo hanno condotto un’intensa serie di controlli sul territorio, coinvolgendo anche le stazioni locali e il Nucleo Operativo e Radiomobile. Durante l’operazione sono state effettuate numerose verifiche e sono state presentate diverse denunce, oltre a sanzioni amministrative. L’attività ha coinvolto una vasta area e ha portato all’identificazione di vari soggetti e al controllo di numerosi veicoli.

Tra venerdì e sabato i carabinieri della Compagnia di Copparo, con il supporto delle stazioni locali e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno attuato un articolato servizio di controllo del territorio. L’operazione, finalizzata a contrastare il consumo di stupefacenti tra i giovani e a prevenire condotte di guida pericolose, ha portato all’identificazione di 52 persone ed al controllo di 31 veicoli e di 4 esercizi pubblici. Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, i militari hanno proceduto al ritiro di 4 patenti di guida nei confronti di altrettanti automobilisti risultati positivi all’alcoltest. Tra questi, un 53enne della...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

controlli a tappeto sul territorio raffica di denunce e sanzioni
© Ilrestodelcarlino.it - Controlli a tappeto sul territorio. Raffica di denunce e sanzioni

Notizie correlate

Raffica di controlli straordinari sul territorio: 11 denunce e 3 arrestiControlli straordinari lungo le principali arterie provinciali e comunali del territorio udinese.

Controlli a tappeto dei carabinieri: un arresto, 3 denunce e sanzioni a un ristoranteUn arresto, tre persone denunciate e numerosi controlli su strada e negli esercizi commerciali.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Controlli a tappeto sul territorio. Raffica di denunce e sanzioni; Alcol ai minorenni, droga e coltelli: controlli a tappeto in centro al paese - BresciaToday; Cremona, controlli a tappeto dei carabinieri: sette persone denunciate, più di trecento identificate; Controlli a tappeto sui rifiuti: irregolarità nei quartieri Europa-Novacella e Don Bosco.

Controlli a tappeto a Ponticelli: raffica di denunce e sanzioni nel cuore dell’area est di NapoliNon si ferma l’attività di presidio del territorio nella periferia orientale di Napoli. I militari della Compagnia di Poggioreale hanno setacciato le strade di Ponticelli nell’ambito di un servizio a ... ilcrivello.it

raffica di controlli a tappeto sulControlli a tappeto sui rifiuti: irregolarità nei quartieri Europa-Novacella e Don BoscoAccertamenti congiunti tra Comune e Seab. Nel mirino attività non in regola e gestione scorretta dei rifiuti, con controlli destinati ad ampliarsi nelle prossime settimane (foto Comune di Bolzano) ... altoadige.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.