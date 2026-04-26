controlli a tappeto sul territorio raffica di denunce e sanzioni

Tra venerdì e sabato, i carabinieri della Compagnia di Copparo hanno condotto un’intensa serie di controlli sul territorio, coinvolgendo anche le stazioni locali e il Nucleo Operativo e Radiomobile. Durante l’operazione sono state effettuate numerose verifiche e sono state presentate diverse denunce, oltre a sanzioni amministrative. L’attività ha coinvolto una vasta area e ha portato all’identificazione di vari soggetti e al controllo di numerosi veicoli.

Tra venerdì e sabato i carabinieri della Compagnia di Copparo, con il supporto delle stazioni locali e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno attuato un articolato servizio di controllo del territorio. L’operazione, finalizzata a contrastare il consumo di stupefacenti tra i giovani e a prevenire condotte di guida pericolose, ha portato all’identificazione di 52 persone ed al controllo di 31 veicoli e di 4 esercizi pubblici. Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, i militari hanno proceduto al ritiro di 4 patenti di guida nei confronti di altrettanti automobilisti risultati positivi all’alcoltest. Tra questi, un 53enne della...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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