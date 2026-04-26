Controlli a Cassino città blindata nel weekend

Nel fine settimana, il centro di Cassino è stato teatro di un più ampio servizio di controlli da parte dei Carabinieri. La serata di venerdì 24 aprile ha visto l’intervento che si è protratto fino a tarda notte, coinvolgendo diverse pattuglie nelle zone centrali e periferiche della città. L’operazione rientra in una serie di iniziative volte a garantire la sicurezza pubblica nel territorio.

Nella serata di venerdì 24 aprile, proseguita fino a notte inoltrata, il territorio del Comune di Cassino è stato interessato da un articolato servizio straordinario di controllo disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone. L’intervento si è reso opportuno in concomitanza con il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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