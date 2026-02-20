Cassino blindata | 40 controlli 5 ambulanti irregolari e stop allo

A Cassino, un’operazione interforze ha portato a 40 controlli e alla scoperta di cinque ambulanti irregolari. La presenza di gruppi di venditori senza licenza ha causato tensioni tra le forze dell’ordine e i cittadini. Durante le ispezioni, gli agenti hanno sequestrato merce non autorizzata e fermato alcune persone sospette di spaccio. La polizia locale ha anche disposto il blocco temporaneo di alcune attività commerciali abusive. L’intervento ha rafforzato la sicurezza in centro e nelle zone più frequentate. La città si prepara a ulteriori controlli nei prossimi giorni.

Cassino nel mirino: Operazione interforze tra sicurezza urbana e contrasto allo spaccio. Un'ampia operazione interforze ha interessato la città di Cassino nella giornata di ieri, coinvolgendo Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. L'iniziativa, volta a contrastare reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha controlli mirati sia nel centro che nelle aree di accesso alla città, con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza urbana. Un controllo capillare del territorio. L'azione coordinata si è concentrata sulla provincia di Frosinone, con un impatto significativo sulla routine cittadina.