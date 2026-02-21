Cassino movida blindata | 2940€ di multe e controlli a tappeto

Nella notte a Cassino, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza durante la movida. Sono state elevate multe per un totale di circa 2.940 euro e sono stati sequestrati diversi oggetti illegali, tra cui alcolici non autorizzati. Oltre alle sanzioni, sono stati effettuati numerosi controlli nei locali e lungo le strade principali. La presenza delle forze dell’ordine ha reso la città più sicura durante le ore serali.

Cassino sotto Controllo: Maxi Operazione Carabinieri tra Sanzioni e Sequestri nella Notte della Movida. Un fine settimana di controlli serrati ha attraversato la città di Cassino, nella provincia di Frosinone, sabato 20 febbraio, culminando in un'operazione coordinata a livello provinciale volta a garantire maggiore sicurezza e a contrastare la criminalità nelle zone della movida. L'intervento, protrattosi fino a tarda notte, ha l'impiego di un considerevole dispositivo operativo dei Carabinieri, con l'obiettivo di arginare fenomeni di microcriminalità e degrado sociale che possono compromettere la tranquillità pubblica. Camminare sereni lungo le strade del centro anche dopo il tramonto, questo il desiderio dei residenti della Città Martire, che non ha bisogno di essere militarizzata, ma resa più sicura, il bene di Cassino non dovrebbe avere colore politico [di Maria Palumbo]