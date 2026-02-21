Cassino movida blindata | 2940€ di multe e controlli a tappeto

Nella notte a Cassino, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza durante la movida. Sono state elevate multe per un totale di circa 2.940 euro e sono stati sequestrati diversi oggetti illegali, tra cui alcolici non autorizzati. Oltre alle sanzioni, sono stati effettuati numerosi controlli nei locali e lungo le strade principali. La presenza delle forze dell’ordine ha reso la città più sicura durante le ore serali.

Cassino sotto Controllo: Maxi Operazione Carabinieri tra Sanzioni e Sequestri nella Notte della Movida. Un fine settimana di controlli serrati ha attraversato la città di Cassino, nella provincia di Frosinone, sabato 20 febbraio, culminando in un’operazione coordinata a livello provinciale volta a garantire maggiore sicurezza e a contrastare la criminalità nelle zone della movida. L’intervento, protrattosi fino a tarda notte, ha l’impiego di un considerevole dispositivo operativo dei Carabinieri, con l’obiettivo di arginare fenomeni di microcriminalità e degrado sociale che possono compromettere la tranquillità pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

