Ravenna commissariato il conservatorio Verdi Procedure non sempre chiare e trasparenti
Il conservatorio Verdi di Ravenna è stato messo sotto commissariamento a causa di procedure poco chiare e trasparenti. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato irregolarità nelle ultime fasi del voto degli studenti, che hanno denunciato confusione e mancanza di informazioni precise. Questa misura sospende temporaneamente le elezioni previste per il prossimo mese.
Ravenna, 17 febbraio 2026 – Un decreto di commissariamento con relativa sospensione della procedura elettorale. A riceverlo, da parte del ministero dell’Università e della Ricerca e proprio nella giornata in cui si sarebbero dovute tenere le elezioni per la nomina del futuro direttore per il triennio accademico 202629, è stato il c onservatorio statale ‘Verdi’ di Ravenna. “La notizia giunta ai nostri uffici – commenta in una nota la Flc Cgil Ravenna -- non ci lascia affatto stupit i. Difatti, già da diverso tempo riceviamo, dalle lavoratrici e dai lavoratori dell'istituto e dalla stessa Rsu, segnalazioni di procedure non sempre chiare e trasparenti messe in atto da parte dei vertici dell’Istituto a cui abbiamo prestato particolare attenzione fino ad arrivare ad esposti all’ufficio preposto del Ministero ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Conservatorio commissariato, Cgil: "Concorsi poco chiari e trasparenti, situazione nota da tempo"Il Conservatorio Verdi di Ravenna è stato commissariato dal ministero dell’Università e della Ricerca, a causa di concorsi poco trasparenti e poco chiari.
