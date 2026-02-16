Nutrie e piccioni ripartono le azioni di contenimento | due settimane di interventi autorizzati

Le nutrie e i piccioni causano danni nelle zone urbane di Bondeno, portando l’Amministrazione a riprendere le operazioni di controllo. Da due settimane, sono stati autorizzati interventi mirati per ridurre la presenza di questi animali, con l’obiettivo di limitare i problemi di degrado e sicurezza nelle aree pubbliche. La riapertura dei termini di intervento, che durerà fino a domenica 22, segna una nuova fase di gestione.

L'Amministrazione comunale ha riaperto i termini dedicati al contenimento delle nutrie e dei piccioni sul territorio di Bondeno, stabiliti da due apposite ordinanze che individuano un periodo di due settimane fino a domenica 22. I collaboratori autorizzati, nel periodo indicato, possono quindi catturare le due specie di animali, contribuendo così per quanto possibile al loro contenimento. La nutria è un animale selvatico alloctono, privo di predatori naturali, la cui incontrollata diffusione può provocare danni alle coltivazioni agricole, nonché situazioni di pericolo alla viabilità e alla tenuta delle arginature.