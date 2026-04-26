In un gesto visibile, un politico mostra una pochette con simboli antifascisti, mentre i suoi sostenitori esprimono solidarietà nei confronti dei Carabinieri. Nel frattempo, un'altra figura politica si distingue per aver adottato un atteggiamento ancora più critico, superando un collega nel prendere posizione contro alcune dichiarazioni di un esponente di maggioranza. La scena si svolge nel contesto di recenti tensioni tra forze politiche e istituzioni.

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. I Carc hanno dato, da Milano a Firenze passando per Napoli e Roma, la «caccia ai sionisti per buttare fuori dalle piazze del 25 aprile la Brigata ebraica». Dopo le perquisizioni a Napoli e Firenze (sono le due regioni, Toscana e Campania, dove il Partito dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo) con sei inquisiti (c’è anche un ragazzino) i Carc hanno fatto un salto di qualità e si pongono alla testa del movimento antagonista. L’accusa contro di loro è pesantissima. Nel decreto di perquisizione della Procura di Napoli che si è esteso Firenze - lì è indagato il capo storico, Paolo Babini - si legge: «Agiscono con finalità di terrorismo e si richiamano alle Brigate rosse di cui fanno apologia».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Conte mostra la pochette antifascista mentre i suoi solidarizzano con i Carc

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