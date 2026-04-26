Negli ultimi mesi, i dati mostrano un calo dei consumi tra le famiglie italiane, con più di due terzi della spesa dedicati a alimentari, affitto e utenze domestiche. Questa diminuzione riflette un quadro economico in cui le spese quotidiane rappresentano una parte significativa dei bilanci familiari. Le scelte di spesa sono legate a fattori come l’aumento dei prezzi e le difficoltà economiche, che incidono direttamente sulla vita di molti cittadini.

Parlare di economia significa confrontarsi con un equilibrio fragile. Consumi, occupazione e disuguaglianze non sono temi separati, ma parti di un sistema che ha ripercussioni importanti sulla vita quotidiana delle famiglie. I numeri più recenti mostrano una realtà che procede a velocità diverse, dove il potere d’acquisto si riduce e le differenze territoriali e sociali restano profonde. Due terzi della spesa se ne vanno nei bisogni essenziali. Guardando ai consumi, il primo dato che colpisce è la composizione. Secondo l’Istat, in Italia circa il 66% della spesa delle famiglie è destinato a beni essenziali, come alimentari, casa e trasporti. Una quota molto alta, che lascia poco spazio a tutto il resto.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Consumi degli italiani in calo: più di due terzi della spesa è per cibo, affitto e bollette

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