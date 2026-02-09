Spesa degli italiani | salute e proteine in crescita l’italianità perde appeal Analisi Immagino su trend e consumi

Gli italiani cambiano i loro acquisti al supermercato. Sempre più spesso scelgono alimenti ricchi di proteine e prodotti salutari, mentre l’interesse per i classici piatti italiani sembra diminuire. La spesa quotidiana mostra un passo diverso, con consumatori che cercano alternative più sane e meno legate alla tradizione.

Il carrello della spesa degli italiani riflette un cambiamento profondo nelle abitudini alimentari, con una crescente attenzione alla salute, alle proteine e alle alternative vegetali. L’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, analizzando i dati di vendita fino a giugno 2025, evidenzia un calo dell’importanza del Made in Italy a favore di scelte nutrizionali più consapevoli e di prodotti “free from”. Negli ultimi anni, il modo in cui gli italiani fanno la spesa è mutato in maniera significativa. Non si tratta di una semplice fluttuazione dettata dall’inflazione o dalle difficoltà economiche, ma di una vera e propria trasformazione dei consumi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Spesa Italiani

Negli ultimi anni, gli italiani stanno cambiando il modo di fare la spesa.

Il Rapporto Coop sui consumi 2026 evidenzia un’Italia più attenta e prudente nelle scelte di spesa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Spesa Italiani

Argomenti discussi: L'Osservatorio Immagino racconta la spesa degli italiani: più salute, meno tricolore e green; Meno Made in Italy, più salute: così cambia la spesa degli italiani; Spesa, gli italiani scelgono cibo sano e proteico: nel carrello prodotti a base vegetali, avena, avocado e ?Made in Italy VIDEO; Cani e gatti, mantenere un animale domestico costa 149 euro in più all'anno.

Cambia la spesa degli italiani, più vegetariani e attenti alle proteineDall’italianità al benessere: l’Osservatorio Immagino rivela il nuovo volto della spesa, tra prodotti proteici, free e alternative vegetali ... quifinanza.it

Spesa, gli italiani scelgono cibo sano e proteico: nel carrello prodotti a base vegetali, avena, avocado e Made in Italy VIDEOCambia il modo di fare la spesa degli italiani e a guidare le scelte è sempre di più l’attenzione alla salute e allo stile di vita. A raccontarlo è la ... ilgazzettino.it

Osservatorio Immagino: frena l'avocado, vola il mirtillo L’analisi di 83mila etichette alimentari registra meno prodotti con il frutto esotico e più con i piccoli frutti #consumi #trend GS1 Italy facebook