Un dirigente di un partito politico ha espresso la necessità di un cambiamento nella gestione del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano. La nota, firmata da un rappresentante della Lega Salvini Premier in provincia di Benevento, è stata diffusa recentemente e si concentra sulla richiesta di un nuovo approccio operativa. La comunicazione dura circa tre minuti di lettura e rappresenta una presa di posizione ufficiale sulla questione.

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Cosimo Cairella – Dirigente provinciale Lega Salvini Premier provincia di Benevento. “È ormai non più rinviabile una presa di posizione chiara e decisa sulla gestione del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, anche in considerazione del ruolo che dovrà svolgere, se potrà e saprà farlo, dopo la conclusione dei lavori della diga di Campolattaro. Da troppo tempo si assiste a criticità evidenti, a una conduzione che solleva interrogativi e a una gestione che non appare all’altezza delle reali esigenze del territorio e del comparto agricolo. Ancora più grave è il silenzio assordante della Regione, del... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, Cairella (Lega): “Serve un cambio di passo nella gestione”

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