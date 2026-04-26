Il Consorzio Sannio Alifano si trova di fronte a una perdita di 316.000 euro, situazione che ha portato a un blocco delle decisioni e delle attività dell'ente. La crisi finanziaria ha causato difficoltà nel proseguimento delle operazioni ordinarie, impedendo l'approvazione di nuovi progetti e interventi. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità e delle istituzioni coinvolte, che stanno cercando soluzioni per affrontare la criticità.

? Cosa sapere Il Consorzio Sannio Alifano registra un disavanzo di 316.000 euro e blocca le decisioni.. La mancanza del numero legale impedisce la gestione dei costi per gli agricoltori locali.. Il disavanzo di circa 316.000 euro che grava sul Consorzio del Sannio Alifano ha provocato un blocco totale delle decisioni politiche dopo che il 7 aprile ben sedici consiglieri su ventinove hanno disertato la seduta del consiglio dei delegati. La crisi che interessa l’ente agricolo si è inasprita con la nota della segretaria provinciale del PD, Filomena Marcantonio, la quale ha chiesto formalmente a Franco Della Rocca di riconoscere la perdita della maggioranza sia in sede esecutiva che in consiglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Consorzio Sannio Alifano: crisi e buco di 316mila euro bloccano l’ente

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