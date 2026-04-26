Consiglio comunale dopo mesi di silenzio così non si amministra la città

Dopo un periodo di inattività, il consiglio comunale di Casal di Principe si è riunito il 22 aprile, affrontando dodici punti all’ordine del giorno. Durante l’assemblea, la consigliera comunale ha criticato la convocazione, sottolineando che si trattava di un appuntamento chiamato dopo mesi di silenzio e rinviato per mancanza di quorum. La seduta si è svolta in un contesto di tensione, con alcune questioni rimaste irrisolte.

Lo scorso 22 aprile si è tenuto il consiglio comunale a Casal di Principe e non sono mancate le critiche da parte della consigliera comunale Lia Caterino che ha sentenziato: “Un consiglio comunale convocato dopo mesi di inattività, con dodici punti all’ordine del giorno, rinviato per mancanza del.🔗 Leggi su Casertanews.it CLAN DEI CASALESI: 30 Anni di Veleni nella Terra dei Fuochi | Il Sistema Invisibile Notizie correlate Verso il Consiglio comunale sulle norme urbanistiche. Il centrodestra al sindaco: "Così si blocca la città"Le opposizioni annunciano ostruzionismo nella seduta di lunedì prossimo: "Le delibere sono dannose per le imprese e il futuro di Bari" A Palazzo di... Consiglio comunale a rilento, Cucchiara e Cassaro: "Così si blocca l’azione amministrativa"Il Consiglio comunale procede a rilento e rischia di rallentare decisioni importanti per la città. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Consiglio comunale dopo quattro mesi di stop, il Pd vota no a tutti i punti per protesta; Niente stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv. Il sindaco Sala spiega perché. Ed è bagarre in Comune; L'opposizione di Città Sant'Angelo sulla Risalita del giardino comunale: Crepe e pendenza anomala, vogliamo risposte; Le scritte di protesta nella notte. «Consiglio dopo 4 mesi», protesta delle minoranzeMinoranze sull'Aventino a Cartura: abbandonano la seduta del consiglio comunale, contestando la gestione del sindaco Pasqualina Franzolin e la posizione dell'assessore la bilancio Massimo Zanardo. ilgazzettino.it Annullati due Consigli comunali in tre mesi, mancano gli atti?Nuova polemica politica in città dopo l’annullamento, per la seconda volta dall’inizio del 2026, della seduta del Consiglio comunale. A sollevare il caso sono Matteo Manni, segretario del Partito ... ilrestodelcarlino.it CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA SORRENTO. ORA OBIETTIVI FOCALIZZATI SU PROPOSTE E PROGRAMMI A Sorrento entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale, con un quadro politico - facebook.com facebook Manovra 2026-2028, approvati i primi atti. Sono il disavanzo di amministrazione e l'aggiornamento del piano pluriennale e il documento di economia e finanza. Ok dal consiglio comunale di Campobasso al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario x.com