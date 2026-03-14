Consiglio comunale a rilento Cucchiara e Cassaro | Così si blocca l’azione amministrativa

Il Consiglio comunale sta affrontando lunghe pause e ritardi nelle sedute, creando difficoltà nell’approvare decisioni essenziali per lo sviluppo della città. Pasquale Cucchiara, consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra, e il segretario locale del circolo SI-AVS “S” hanno espresso preoccupazione riguardo all’andamento delle assemblee, sottolineando come questa situazione possa compromettere l’attività amministrativa complessiva.

Il Consiglio comunale procede a rilento e rischia di rallentare decisioni importanti per la città. A sostenerlo sono il consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra Pasquale Cucchiara e il segretario cittadino del circolo SI–AVS “S. Bongiorno” Vincenzo Cassaro, intervenendo sui lavori dell’aula nelle sedute del 12 e 13 marzo. Secondo i due esponenti politici, su 18 punti all’ordine del giorno il Consiglio è riuscito a discuterne appena quattro, tra cui l’approvazione dei verbali e una interrogazione. Un dato che, a loro giudizio, evidenzia le difficoltà nel garantire un andamento efficace e produttivo dei lavori consiliari. Durante... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Verso il Consiglio comunale sulle norme urbanistiche. Il centrodestra al sindaco: "Così si blocca la città"Le opposizioni annunciano ostruzionismo nella seduta di lunedì prossimo: "Le delibere sono dannose per le imprese e il futuro di Bari" A Palazzo di... Azione approda in consiglio comunale, Napolitano capogruppo della nuova formazioneNasce nel Consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere, il gruppo consiliare "Santa Maria Capua Vetere in Azione". Contenuti e approfondimenti su Consiglio comunale Discussioni sull' argomento Scuola Pezzani, la giunta si assuma le sue responsabilità; Campo largo, cantiere a rilento. Alleanze e campagna in stallo. Ora il centrosinistra deve fare da sé; Linea che cade e Internet a rilento: l’odissea dei telefoni cellulari nel centro di Firenze; Mirabella Eclano, negato l’accesso agli atti sui costi energetici: il Difensore Civico dà ragione a Rinascita Eclanese. #nocerasuperiore Manca il numero legale #stop al consiglio comunale - facebook.com facebook