Conferenza stampa Spalletti post Milan Juve | Non dovevamo perderla ma poi dovevamo provare a vincerla Ora le altre 4 partite con responsabilità

Dopo la partita tra Milan e Juventus della 34ª giornata di Serie A, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa. Ha affermato che la squadra non avrebbe dovuto perdere l’incontro, ma che in seguito si è deciso di tentare la vittoria. Ha anche sottolineato che nelle ultime quattro partite rimaste si assume responsabilità per i risultati. Sono state riportate le sue dichiarazioni subito dopo il match.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Milan Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Luciano Spalletti parla in conferenza stampa dopo Milan Juve, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526. PUNTO PERSO O DUE GUADAGNATI – «Ma non lo so, questo domani leggerò il suo commento se è un punto perso o guadagnato.La partita abbiamo tentato di farla, abbiamo giocato una squadra intelligente, è stata sempre in ordine. Il rischio con loro c’è, ti ingannano, ti fan credere che sia tutto sotto controllo e poi spuntano fuori. Creano questi nascondigli e poi ti arrivano all’improvviso da zone in cui credevi non ci fosse nessuno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Milan Juve: «Non dovevamo perderla, ma poi dovevamo provare a vincerla. Ora le altre 4 partite con responsabilità» Notizie correlate Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Milan Juve: le sue dichiarazioni Conferenza stampa Spalletti post Galatasaray Juve: «Cabal è un ragazzo sensibile. Forse subisce queste responsabilità. Su Yildiz…»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il percorso post infortunio, il futuro alla Juventus, il DNA vincente e le insidie del Milan: parla Bremer; Bremer lancia la sfida al Milan alla vigilia dello scontro diretto: Se vinciamo è quasi fatta per la Champions; Milan-Juve, non parla Spalletti: ecco chi andrà in conferenza al suo posto; Allegri presenta Milan-Juve parlando di entrambe, da Yildiz a Leao: Speriamo prendano gol! Dobbiamo fare punti. A breve parla anche Spalletti in conferenza al termine di Milan-JuveLuciano Spalletti, allenatore della Juventus, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico bianconero con il live testuale ... milannews.it Spalletti: Il rischio col Milan c'è sempre: ti ingannano, si nascondono e compaiono all'improvviso. Accettiamo il pariLuciano Spalletti, allenatore della Juventus, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico bianconero con il live testuale ... milannews.it Spalletti in conferenza stampa dopo Milan Juve Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook "Ridatemi 90 minuti indietro", "Poco muso": #MilanJuve, le ironie social x.com