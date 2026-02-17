Conferenza stampa Spalletti post Galatasaray Juve | Cabal è un ragazzo sensibile Forse subisce queste responsabilità Su Yildiz…

Luciano Spalletti ha commentato la partita tra Galatasaray e Juventus, sottolineando che Cabal è un ragazzo molto sensibile e potrebbe aver sentito troppo le responsabilità. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha anche parlato di Yildiz, evidenziando alcuni aspetti tecnici legati alla sua prestazione. Spalletti ha spiegato che i giovani come Cabal devono imparare a gestire meglio le emozioni in campo. La squadra turca ha mostrato una forte determinazione, e l’allenatore ha evidenziato come questo abbia influito sul risultato finale.

Conferenza stampa Spalletti post Galatasaray Juve: le sue dichiarazioni dopo il match d’andata dei playoff di Champions League 202526. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Galatasaray Juve, valida per l’andata dei playoff di Champions League 202526 CROLLO – « Lo spiego perché quando in queste partite fai certe leggerezze poi diventa tutto amplificato. Noi abbiamo commesso troppe leggerezze e poi l’inferiorità numerica ha reso tutto più difficile ». GOL PRESI – « In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Galatasaray Juve: «Cabal è un ragazzo sensibile. Forse subisce queste responsabilità. Su Yildiz…» Conferenza stampa Spalletti post Galatasaray Juve: le sue dichiarazioniLuciano Spalletti ha parlato dopo la sconfitta della sua squadra contro il Galatasaray nei playoff di Champions League 202526. Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve: le sue dichiarazioniBuruk ha parlato subito dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, innescata dalla sconfitta dei turchi in casa della squadra italiana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a Chivu in conferenza pre Galatasaray. Video; Playoff UCL | Galatasaray-Juventus | La conferenza stampa di Spalletti e McKennie; Spalletti bacia la giornalista Dazn Federica Zille: Contatto? Non sono tutti rigori; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni. Spalletti diretta dopo Galatasaray-Juve: interviste e conferenza stampa LIVEClamoroso ko per i bianconeri nell'andata dei playoff di Champions League: segui tutte le dichiarazioni del tecnico in tempo reale ... corrieredellosport.it Spalletti: Dobbiamo cambiare. Troppi gol subiti: ecco perché la Juve può tornare alla difesa a treIl 5-2 incassato a Istanbul e le difficoltà difensive degli ultimi giorni potrebbero cambiare la Juventus anche in futuro. Nella conferenza stampa. tuttomercatoweb.com Juve, un disastro che mostra chi non è da Juve Il commento del direttore Guido Vaciago su Galatasaray-Juventus #Juventus #Galatasaray #ChampionsLeague #Tuttosport x.com Tracollo Juve contro il Galatasaray! I bianconeri perdono 5-2, Lang mattatore della partita! Missione proibitiva adesso per i bianconeri! facebook