Conferenza stampa Spalletti post Milan Juve | le sue dichiarazioni

Dopo la partita tra Milan e Juventus della 34ª giornata di Serie A 202526, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’incontro. Ha parlato delle prestazioni della squadra e delle decisioni prese durante il match, senza entrare in giudizi personali o valutazioni soggettive. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sugli aspetti tecnici e sulle strategie adottate durante la partita, rimanendo focalizzato sui fatti e sui momenti chiave dell’incontro.

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