Conferenza stampa Diouf post Inter Torino | Non è mai facile giocare in Coppa Italia qui mi trovo bene Sul ruolo da mezzala rispondo così

Dopo la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia, Diouf si è presentato in conferenza stampa per parlare della sua prestazione e del suo ruolo in campo. Il centrocampista nerazzurro ha ammesso che giocare in questa competizione non è mai facile, ma si sente a suo agio all’Inter. Quando gli hanno chiesto del ruolo da mezzala, Diouf ha risposto senza esitazioni, spiegando come si trovi bene in questa posizione e cosa spera di portare avanti con la maglia nerazzurra.

Inter News 24 Conferenza stampa Diouf post Inter Torino: le parole del centrocampista nerazzurro dopo il successo ai quarti di finale di Coppa Italia. La conferenza stampa di Andy Diouf al termine di Inter Torino, quarto di finale di Coppa Italia vinto dai nerazzurri per 2 ad 1. MATCH – « La partita non è stata facile, non è mai facile giocare in Coppa. Importante aver portato a casa la partita, più del mio gol. Aspetto ora il primo in campionato ». SE MI TROVO MEGLIO DA MEZZALA? – « Sì, sicuramente. Mi trovo bene a giocare in mezzo al campo, ma se l'allenatore mi chiede di giocare anche quinto, cosa che non avevo mai fatto, mi adeguo.

