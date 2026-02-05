Conferenza stampa Kulenovic post Inter Torino | Il mio idolo è Mandzukic Ruolo? Faccio tutto quello che vuole il mister oggi c’è rammarico

Dopo la sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter, Kulenovic si presenta in conferenza stampa e parla senza giri di parole. L’attaccante del Torino dice che il suo idolo è Mandzukic e che si adatta a qualsiasi ruolo richiesto dal mister. Non nasconde il rammarico per l’esito della partita e si impegna a lavorare duramente per migliorare.

Inter News 24 Conferenza stampa Kulenovic post Inter Torino: le parole dell’attaccante dei granata dopo il KO ai quarti di finale di Coppa Italia. La conferenza stampa di Sandro Kulenovic al termine di Inter Torino, quarto di finale di Coppa Italia vinto dai nerazzurri per 2 ad 1. EMOZIONI – « Sono molto orgoglioso di poter aiutare la squadra, anche se c’è un po’ di rammarico. La squadra è più importante del singolo ». RUOLO? – « Sono arrivato 5 giorni fa, devo imparare un po’ di tattica, ma faccio tutto ciò che vuole il mister. Migliorerò con il tempo ». IDOLO? – « Il mio idolo è sempre stato Mario Mandzukic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Kulenovic post Inter Torino: «Il mio idolo è Mandzukic. Ruolo? Faccio tutto quello che vuole il mister, oggi c’è rammarico» Approfondimenti su Inter Torino Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Giana Erminio: «Espulsione che ha cambiato tutto» Durante la conferenza stampa, l’allenatore dell’Inter U23 Vecchi ha commentato la sconfitta contro la Giana Erminio, concentrandosi sull’episodio dell’espulsione che ha avuto un ruolo decisivo nel risultato finale. Conferenza stampa Bonny post Inter Pisa: «Abbiamo una squadra forte, fatta di campioni che vogliono vincere tutto! Pazza Inter? Rispondo così» Dopo la vittoria contro Pisa, Bonny ha commentato in conferenza stampa la forza della squadra nerazzurra, sottolineando la presenza di campioni determinati a raggiungere tutti gli obiettivi stagionali. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Cairo post Torino-Lecce 1-0: Mercato? Vorrei ancora un giocatore. Sui tifosi…. Torino, Kulenovic: Abbiamo dato tutto, Mandzukic il mio idoloL’inter batte il Torino 2-1 e accede alle semifinali di Coppa Italia. Per i granata a segno il neo acquisto Sandro Kulenovic, intervenuto in conferenza. tuttomercatoweb.com Torino, Kulenovic: Rammarico per la vittoria dell’Inter. Il mio ruolo e l’idolo…Le parole del calciatore granata dopo il quarto di finale di Coppa Italia con il Torino ... msn.com Inter-Torino 2-1, i nerazzurri volano in semifinale di Coppa Italia facebook INTER-TORINO 2-1 (73'): Gol annullato a Prati per fuorigioco x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.