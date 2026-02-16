Yilmaz ha annunciato in conferenza stampa che il match tra Galatasaray e Juventus rappresenta un momento cruciale per il calcio turco, perché può rafforzare la presenza del nostro Paese nelle competizioni europee. Ha commentato anche la qualità di Yildiz, definendolo un talento, ma ha sottolineato che la squadra è determinata a portare a casa la vittoria. La partita si gioca domani sera allo stadio Türk Telekom, davanti a migliaia di tifosi turchi.

© Calcionews24.com - Yilmaz in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray Juve: «Partita importante per il nostro Paese. Yildiz ottimo giocatore, ma vogliamo vincere noi!»

Yilmaz ha parlato prima della partita tra Galatasaray e Juventus, un incontro che coinvolge anche il pubblico turco e italiano.

