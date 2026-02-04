Carnesecchi si prepara alla sfida contro la Juventus e non nasconde l’importanza della Coppa Italia per l’Atalanta. Alla vigilia del match, il portiere bergamasco ha parlato delle finali perse in passato e ha detto che per loro questa competizione rappresenta un obiettivo concreto. La squadra di Gasperini si gioca una chance importante, e lui promette di fare il massimo per portare a casa il risultato.

Carnesecchi ha parlato alla vigilia di Atalanta Juve soffermandosi sulla sfida contro i bianconeri in Coppa Italia. Le dichiarazioni del portiere. Il palcoscenico della Coppa Italia si accende e l’Atalanta si affida ai suoi pilastri per tentare l’assalto a un trofeo troppo spesso sfumato sul più bello. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Marco Carnesecchi, il portiere nerazzurro, che ha analizzato il momento della squadra tra ambizioni di club e sogni azzurri. L’estremo difensore ha voluto tracciare la rotta, consapevole che ogni sfida, da qui alla fine, peserà come un macigno sulla stagione della Dea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Carnesecchi alla vigilia di Atalanta Juve: «Per noi la Coppa Italia è molto importante. Sulle finali perse…»

