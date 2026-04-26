Conferenza stampa D’Aversa post Torino Inter | Quando sono arrivato c’era depressione oggi fatto meglio della futura campione d’Italia
Dopo il pareggio contro l’Inter, l’allenatore del Torino ha commentato la situazione della squadra, ricordando come al suo arrivo ci fosse un momento difficile e sottolineando i miglioramenti fatti finora. Ha anche fatto riferimento alla crescita rispetto alle aspettative del futuro campione d’Italia, evidenziando i progressi rispetto alle prime sfide stagionali. La conferenza stampa si è concentrata sui cambiamenti e sulle prospettive del team.
di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa D’Aversa post Torino Inter: le parole del tecnico dei granata dopo il pareggio ottenuto in campionato. (Inviato all’Olimpico Grande Torino) – La conferenza stampa di Roberto D’Aversa post Torino Inter. SUL MATCH – « Nel primo tempo abbiamo commesso degli errori, nel secondo tempo siamo entrati con un atteggiamento diverso. partita importante, merito dei ragazzi e anche dei ragazzi subentrati. Se fossi stati più convinti avremmo anche potuto vincerla con Njie. I ragazzi hanno fatto una prestazione al di sopra dei futuri campioni d’Italia ». ORGOGLIO – « Vogliamo cercare di fare il meglio possibile. Volevamo darci delle soddisfazioni contro Inter e Juve, in questo sport deve esserci l’orgoglio e la volontà di misurarsi con chi sulla carta è superiore a noi.🔗 Leggi su Internews24.com
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