Dopo il pareggio contro l’Inter, l’allenatore del Torino ha commentato la situazione della squadra, ricordando come al suo arrivo ci fosse un momento difficile e sottolineando i miglioramenti fatti finora. Ha anche fatto riferimento alla crescita rispetto alle aspettative del futuro campione d’Italia, evidenziando i progressi rispetto alle prime sfide stagionali. La conferenza stampa si è concentrata sui cambiamenti e sulle prospettive del team.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa D’Aversa post Torino Inter: le parole del tecnico dei granata dopo il pareggio ottenuto in campionato. (Inviato all’Olimpico Grande Torino) – La conferenza stampa di Roberto D’Aversa post Torino Inter. SUL MATCH – « Nel primo tempo abbiamo commesso degli errori, nel secondo tempo siamo entrati con un atteggiamento diverso. partita importante, merito dei ragazzi e anche dei ragazzi subentrati. Se fossi stati più convinti avremmo anche potuto vincerla con Njie. I ragazzi hanno fatto una prestazione al di sopra dei futuri campioni d’Italia ». ORGOGLIO – « Vogliamo cercare di fare il meglio possibile. Volevamo darci delle soddisfazioni contro Inter e Juve, in questo sport deve esserci l’orgoglio e la volontà di misurarsi con chi sulla carta è superiore a noi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa D’Aversa post Torino Inter: «Quando sono arrivato c’era depressione, oggi fatto meglio della futura campione d’Italia»

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